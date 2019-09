bilancio Regione Sicilia

La Regione Sicilia in rosso, le parole di Musumeci

Il disavanzo della regione è di 7,3 miliardi, il frutto di circa 30 esercizi finanziari e non negli ultimi tre anni.

Pubblicata il: 18/09/2019

"Non riproporremo più i collegati, pensavamo che un bilancio snello potesse essere una soluzione. Ma i collegati sono frutto del Parlamento e il governo per stile non interviene mai a commentare le sue proposte". Sono le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans sulla situazione finanziaria della Regione.

Intanto, nelle ultime ore si è fatta avanti la possibilità di approvare un collegato senza spese, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. La sforbiciata è stata resa necessaria per l'impossibilità di coprire finanziariamente tutte le norme del vecchio testo, per il quale sarebbero serviti circa 40 milioni di euro.

Con la nuova riscrittura scende a 25 il numero degli articoli del "collegato" ma la strada non è così agevole..

Il ddl è all'esame della commissione Lavoro dell'Ars; sul testo incombono però 62 sub-emendamenti. L'ipotesi è di trovare un accordo per votare il testo base, in questo caso cadrebbero i sub-emendamenti.

Musumeci, durante la conferenza, ha anche annunciato di aver "nominato un esperto di caratura nazionale per fare emergenze i residui non accertati nel passato e avviare con la Corte dei Conti il definitivo risanamento del bilancio della Regione".

"Il disavanzo della regione è di 7,3 miliardi, il frutto di circa 30 esercizi finanziari e non negli ultimi tre anni", ha spiegato, Musumeci, che ha aggiunto: "Con la delibera dell’8 agosto abbiamo risposto alla richiesta della Corte dei Conti e abbiamo accertato un maggiore disavanzo per circa 400 milioni di euro, partite passate e relativi a capitoli di spesa sanitari".

