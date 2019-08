istruzione

La regione Sicilia potenzia il sistema dell'istruzione nell'isola

Venti milioni di euro per il nuovo sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Venti milioni di euro stanziati dalla Regione Sicilia per il nuovo sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. Gli assessorati all’Istruzione e alla Famiglia hanno inviato, a firma degli assessori competenti Roberto Lagalla e Antonio Scavone, una direttiva ai Comuni con le modalità di destinazione di oltre venti milioni di euro, da integrare con le risorse residuali di annualità precedenti per far partire il nuovo sistema integrato di educazione ed integrazione. Un grande passo in avanti per il sistema dell’istruzione nella nostra isola. Il governo Musumeci aveva già annunciato il progetto agli enti locali lo scorso mese di marzo, con l’obiettivo di favorire la continuità didattica ed educativa, rimodulando il percorso scolastico dell’alunno sin dai primi anni di vita. “Da un lato - evidenzia il presidente della Regione - puntiamo ad aumentare il numero di bambini che avranno accesso ai servizi, dall’altro a offrire servizi migliori e integrati alle nuove esigenze delle famiglie”.

Per i servizi della prima infanzia (da zero a tre anni) grazie alla cifra stanziata, sarà possibile, così, accrescere il numero dei posti, con la gratuità del servizio, per circa mille bambini nelle strutture private accreditate presso la Regione Siciliana o provvedere all’ampliamento di altrettanti posti presso le strutture pubbliche comunali. A questa misura ne viene affiancata un’altra che permette di allargare l’accesso al “bonus nido” nazionale, con criteri e priorità analoghe allo stesso, ma che prescindono, in prima istanza, dal reddito, in maniera da intercettare anche quei target sociali che oggi presentano importanti difficoltà economiche, soprattutto in presenza di più bambini in famiglia. Per la scuola dell’infanzia, da tre a sei anni, di competenza del dipartimento Istruzione, la prima novità è rappresentata dall’abbattimento dei costi a carico dei Comuni per le mense. Con due milioni e mezzo di euro, infatti, sarà messo a disposizione un contributo di circa quaranta euro per 63 mila bambini. Altra novità, infine, riguarda la formazione del personale: con un budget di oltre 180 mila euro saranno istituite le scuole “Polo per la formazione”, già individuate dall’Ufficio scolastico regionale, che avranno il compito di organizzare, per docenti ed educatori del territorio, due moduli di trenta ore ciascuno, dopo aver rilevato i bisogni formativi.

