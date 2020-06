scuola

La scuola ancora in piazza, protesta a piazza Politeama

Anche a Palermo i sindacati sono scesi in piazza per manifestare tutto la loro disapprovazione sulle ultime scelte del Governo e del ministro Azzolina.

08/06/2020

Ancora una volta la scuola in piazza. Anche a Palermo, come in altre città italiane, i sindacati sono scesi in piazza per manifestare tutto la loro disapprovazione sulle ultime scelte del Governo e del ministro Azzolina in vista della riapertura delle scuole prevista a settembre.

“Più sicurezza e misure straordinarie”. È lo slogan delle organizzazioni confederali. Una protesta annunciata da qualche giorno e messa in scena nonostante l’invito a revocare lo sciopero da parte della Commissione di Garanzia che ha fatto riferimento alla violazione di un preavviso legale che deve essere almeno di 15 giorni.

Nemmeno il decreto Scuola, approvato sabato dopo una seduta fiume, ha convinto i sindacati a fare un passo indietro.

