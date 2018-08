Frecce Tricolori

La ''settimana di Palermo''. Oggi le Frecce, poi il Festino *VIDEO/FOTO*

Oggi dopo sette anni, le Frecce Tricolori tornano a volteggiare nel cielo di Palermo, sopra il Foro Italico....

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2018 - 10:26:35 Letto 785 volte

La settimana di Palermo. Oggi dopo sette anni, le Frecce Tricolori tornano a volteggiare nel cielo di Palermo, sopra il Foro Italico. È l'unica tappa in calendario nel Sud d'Italia. La pattuglia acrobatica, composta da dieci aerei di cui nove in formazione e uno solista, è la più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz'ora, le ha rese le più famose. Ieri le prove con centinaia di palermitani che hanno ammirato le acrobazie delle frecce. Sicuramente il miglior modo per iniziare la settimana che poi porta al festino di Santa Rosalia che avrà il clou nel prossimo weekend.

Nel cielo del Foro Italico, oggi, l'intrattenimento comincerà un po' prima, alle 16.30, quando inizieranno i sorvoli degli aeroplani dell’Aero Club Palermo, a cui seguiranno una dimostrazione di salvataggio in mare con un elicottero dell’aeronautica militare e le esibizioni degli elicotteri di guardia di finanza, carabinieri e polizia. Attesi oltre 50mila spettatori che accorreranno già dalle prime ore del pomeriggio per assistere alle acrobazie delle Frecce Tricolori, ai loro rombi e alle inconfondibili scie colorate, come il tricolore della bandiera nazionale. Nell'attesa, già ieri, la città ha ascoltato i primi rombi degli aerei, che si sono cimentati in diverse prove prima dell'esibizione di oggi pomeriggio.

Tra frecce tricolori, festino di Santa Rosalia e Palermo capitale della cultura con i suoi quotidiani eventi, i palermitani stanno certamente vivendo un’estate decisamente frizzante.





