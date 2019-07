incendi

La Sicilia brucia ancora, paura a Partinico

Parte della Sicilia brucia, incendi anche a Stromboli.

Vento di scirocco e fiamme. Parte della Sicilia brucia, incendi anche a Stromboli. fuoco e paura nel palermitano, nella zona di Partinico dove le fiamme hanno lambito diverse abitazioni in contrada Passerello.

Le case sono state evacuate e i vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per domare le fiamme. Fiamme anche a Romitello. Incendio anche sulla A29 nei pressi dello svincolo di Balestrate e a Borgetto: in fiamme il bosco Balata. Altro incendio poi tra Partinico e Balestrate, nei pressi del santuario della Madonna del Ponte. I mezzi dei vigili del fuoco hanno riscontrato varie difficoltà ad intervenire a causa della zona molto impervia e così è venuto in soccorso anche un canadair. E poi incendio anche a Stromboli, in località Punta Lena. Le fiamme si sono propagate in un'area abbastanza vasta ed è stato necessario l'intervento di un Canadair dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per riuscire a domarlo.

Non c’è stato pericolo per isolani e turisti, considerato che la zona era disabitata. La situazione del vulcano Stromboli, inoltre, è continuamente monitorata dall’Ingv e dalla Protezione Civile.

