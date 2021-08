incendi

La Sicilia brucia ancora: vasti incendi continuano a divorare le aree boschive

Il fuoco sta assediando la Sicilia dove vasti incendi stanno continuando a divorare le aree boschive.

E con le temperature record di questi giorni rimane massima l'allerta in tutta la Penisola, dove sono in arrivo anche tre canadair francesi attraverso il meccanismo di Protezione civile europeo. La situazione è seguita da vicino dal presidente del Consiglio Mario Draghi

Sono 33 gli interventi che i Canadair e gli elicotteri della flotta dello Stato hanno effettuato nella giornata di oggi per contribuire allo spegnimento degli incendi, con le regioni del sud che ancora una volta sono le più colpite. La maggior parte delle richieste, nove, sono arrivate dalla Sicilia - dove sono operativi dal 31 luglio anche 150 volontari del sistema di protezione civile - e dalla Calabria, dove invece i volontari in servizio sono 70, dall'8 di agosto, e da oggi pomeriggio stanno operando anche 3 Canadair francesi attivati grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Seguono il Lazio, con 6 richieste, la Campania con 5, la Sardegna con 2, la Puglia e la Basilicata con una ciascuna. Al momento sono stati messi sotto controllo 12 incendi mentre su uno ancora non è stato possibile inviare mezzi aerei. "La maggior parte degli incendi - ribadisce la Protezione Civile - è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi". Per questo "la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo, fornendo informazioni il più possibile precise".

Dal 15 giugno, data d'inizio della campagna antincendi boschivi, i Vigili del fuoco hanno effettuato 48.656, oltre 20mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quando furono 28.160). Secondo i dati del centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco, per ritrovare numeri simili bisogna tornare al 2017, quando gli interventi fino all'11 agosto furono 50.004. Rispetto allo scorso anno, inoltre, sono più che raddoppiati anche gli interventi dei Canadair - 879 contro 359 - e le ore di volo della flotta aerea dello Stato: 3.975 quest'anno, 1.820 nel 2020. Nel 2017, invece, gli interventi dei velivoli furono 1.377 e le ore di volo 6.155.

Fonte: Ansa

