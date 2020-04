fase 2

La Sicilia è pronta a ripartire ma con maggiori aperture. Musumeci vorrebbe riaprire circoli e barbieri

La Sicilia chiederà al governo Conte alcune deroghe alle riaperture delle attività produttive previste dal 4 maggio.

La Sicilia chiederà al governo Conte alcune deroghe alle riaperture delle attività produttive previste dal 4 maggio. E non è esclusa qualche forzatura, con una ordinanza del governatore che a breve dovrebbe essere varata e che potrebbe andare oltre ad alcune scelte previste a livello nazionale: ma se in passato la Sicilia si era distinta per misure più restrittive, adesso il governatore potrebbe aprire ad un allargamento delle maglie.

Nulla di ufficiale, ma a Palazzo d'Orleans alcuni assessori spingono per consentire un maggiore numero di riaperture. In particolare per parrucchieri e barbieri, con l'obbligo della prenotazione però e dell'uso delle mascherine, e sul fronte sportivo per consentire ai circoli e ad alcuni centri sportivi di poter consentire la ripresa dell'attività evitando magari di far fare docce all'interno e sempre con l'obbligo della prenotazione e del numero di accessi limitato. "La Sicilia non è nelle condizioni della Lombardia, non possiamo restare del tutto chiusi", dice un assessore di peso nella giunta.

