La Sicilia è sempre più povera, numeri sconfortanti. Aumentano le persone senza lavoro e senza casa *VIDEO*

Solo a Palermo negli ultimi tre anni sono aumentate le persone senza casa e in attesa di una sistemazione, 1000 persone sfrattate.

Una Sicilia sempre più povera. Livelli di povertà crescenti, anche tra chi lavora. Giovani sempre più tagliati fuori dall’occupazione. E un trend di invecchiamento della popolazione assai preoccupante. È la fotografia della nostra isola, sempre più fanalino di coda del Mezzogiorno e del Paese. Così, non meraviglia che il numero di persone che beneficiano del Reddito di inclusione, misura di contrasto alla povertà assoluta, nell’Isola sia il secondo più alto d’Italia. Solo a Palermo negli ultimi tre anni sono aumentate le persone senza casa e in attesa di una sistemazione, 1000 persone sfrattate, i numeri parlano chiaro, la Sicilia soffre per una situazione sempre più delicata.

“Siamo al collasso – dice a palermomania Nino Rocca di Emergenza Casa – tanta gente è ormai senza una dimora fissa e i numeri sono decisamente preoccupanti. Sono davvero preoccupato, ogni anno non si migliora ma si peggiora su ogni fronte”.

Per la precisione, i dati del primo semestre 2018 registrano per la Sicilia una platea di quasi 64.000 nuclei familiari percettori di Rei a cui si aggiungono 10.209 famiglie che beneficiano della precedente misura, il Sostegno all’inclusione attiva. Il numero complessivo è di 250.298 persone coinvolte, con un assegno medio mensile di 326 euro. E le cose non sono andate meglio nemmeno in questi mesi estivi come sottolinea Nino Rocca: “Ci stiamo impoverendo sempre di più, un trend ormai costantemente negativo”.





