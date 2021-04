La Sicilia resta in zona arancione, Palermo rimane in rosso

Sicilia zona arancione

La Sicilia resta in zona arancione, colore che divide con altre quattro regioni del Sud.

La Sicilia resta in zona arancione, colore che divide con altre quattro regioni del Sud, in un Paese che per il resto torna al giallo, con l'eccezione della Sardegna, unica area rossa. Le previsioni sono state confermate dalle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza.

La zona rossa, sarà valida per i Comuni di: Palermo, Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, Torretta, Cinisi, Termini Imerese, Lascari, Alimena, Giuliana, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Villabate, Monreale e Belmonte Mezzagno.

