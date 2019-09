Fridays For Future

La Sicilia sfila contro il cambiamento climatico

Lo sciopero di oggi arriva in conclusione della #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/09/2019 - 10:01:40 Letto 368 volte

Fridays For Future anche in Sicilia, dove sono in corso le manifestazioni per il terzo Sciopero globale del clima, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio. Sono 160 le città italiane interessate dai cortei del movimento dei giovani per il clima, ispirato da Greta Thunberg.

Lo sciopero di oggi arriva in conclusione della #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo. La settimana è cominciata venerdì 20 settembre, con manifestazioni in 130 paesi nel mondo che, secondo gli organizzatori, hanno coinvolto 4 milioni di persone complessivamente.

E a Palermo, già alle 8,30, il traffico in centro era paralizzato a causa delle migliaia di studenti che stavano raggiungendo piazza Politeama da dove ha preso il via il corteo. In piazza, tra gli altri, gli studenti del liceo Umberto I, Ninni Cassarà, Benedetto Croce, convitto Falcone, Almeyda, Ferrara, Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele III, Garibaldi e Einstein.

Striscioni, slogan, cori e tanta musica per le strade. Gli studenti, poi, si sono posti dietro lo striscione "Cambiamo il sistema non il clima" che è lo slogan della manifestazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!