Elezioni politiche 2018

La Sicilia si riscopre ''grillina'', boom di voti per il M5S

Movimento Cinque Stelle fa il pieno, soprattutto in Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2018 - 09:17:10 Letto 1068 volte

Un vero exploit. Il Movimento Cinque Stelle fa il pieno, soprattutto in Sicilia. L’isola si riscopre grillina, un boom di voti storico per il Movimento di Beppe Grillo. E se in territorio nazionale la governabilità è comunque in bilico visto che la coalizione del centro-destra è comunque avanti rispetto ai grillini, in Sicilia invece non c’è partita. Crollo anche del Pd, un partito che ormai non trova più consensi. Si profila, come dicevamo, un pieno di voti per i grillini, un consenso altissimo, che supera il 48 per cento. Dati che fanno ricordare il risultato del centrodestra di diciassette anni fa, quando fu 61 a 0 per lo schieramento trainato da Berlusconi e Cuffaro. Ora, invece, il rischio di zero collegi si profila per il centrodestra e per il centrosinistra. La Sicilia - che registra la più bassa affluenza alle urne tra le regioni italiane (62,7%, dieci punti in meno della media nazionale)- si conferma come la roccaforte del M5S. Mentre lo scrutinio va a rilento (metà dei seggi nella circoscrizione Sicilia 1 alla Camera e un terzo in quella Sicilia 2), nell'isola il Movimento di Grillo si avvicina addirittura alla maggioranza assoluta, con il 48% dei voti ed è prevedibile che farà il pieno di seggi anche nell'uninominale.



La coalizione di centrodestra si attesta invece attorno al 30%, con Forza Italia al 20%-21% e la Lega che ottiene comunque un buon risultato tra il 5-6%. In caduta libera invece il centrosinistra, con un risultato tra il 14 e il 15%, mentre Leu supera a fatica la soglia del 3%.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!