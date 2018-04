Terremoto in Sicilia

La Sicilia trema, all'alba due scosse al largo di Palermo e Messina

La più forte, di magnitudo 3.7, è stata percepita anche a Reggio Calabria

Pubblicata il: 11/04/2018

All’alba di oggi la terra siciliana ha tremato. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse: la prima alle ore 5:44 a 37 chilometri a nord ovest di Palermo, di magnitudo 2.2 e ad una profondità di 5 chilometri; la seconda, di maggiore entità (magnitudo 3.7), si è verificata alle ore 6:48 al largo delle coste della Sicilia centro-settentrionale e della Calabria, ad una profondità di 36 chilometri.

Avvertita nei comuni di Messina, Reggio Calabria, Scilla, Augusta, Samo, Floridia e Barcellona Pozzo di Gotto, la seconda scossa ha destato più preoccupazione della prima, sia per la maggior entità che per la paura ridestata in tutta Italia dalle scosse in provincia di Macerata. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

