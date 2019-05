vitalizi

La Sicilia unica delle due regioni a non aver tagliato i vitalizi

''Tutte le Regioni si stanno adoperando per il taglio. Solo da noi e in Trentino questo non avviene'', afferma il deputato M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 14:00:42 Letto 357 volte

“Un altro primato per la Sicilia. Ma, purtroppo, è ancora una volta un primato negativo, di cui avremmo fatto volentieri a meno e di cui Musumeci e Miccichè devono solo vergognarsi e chiedere scusa ai siciliani”. Arriva l’attacco a spada tratta di Giancarlo Cancelleri ai burocrati siciliani. Il deputato M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri, ha commentato le dichiarazioni del ministro Fraccaro, secondo cui sono solo due le Regioni in Italia che danno chiari segnali di non voler tagliare il privilegio dei vitalizi degli ex deputati e consiglieri regionali.

“Tutte le Regioni – afferma Cancelleri – si stanno adoperando per il taglio. Solo da noi e in Trentino questo non avviene. Non per nulla Trentino e Sicilia al recente tavolo col governo non avevano fornito i dati sui vitalizi. La Sicilia addirittura non si era presentata. Non è un caso che dove governa il centro destra ci sono solo spreco e privilegi”. “L’istituzione all’Ars di una commissione ad hoc per i vitalizi – prosegue Cancelleri – come sottolinea lo stesso Fraccaro, serve solo per prendere tempo e, aggiungo io, a rinviare la questione a dopo le elezioni europee. Ma i siciliani non sono stupidi. Hanno capito e sapranno ripagare i partiti come meritano”.

Cancelleri ricorda come nelle trasmissioni televisive la Sicilia venga etichettata come la “regione degli sprechi” e in particolare, rivolge la propria critica al presidente dell’Ars Micchichè. “Non si lamenti poi delle trasmissioni di Giletti – afferma Cancelleri -. Anche a me dispiace tantissimo sentire parlare male della Sicilia ma, onestamente, è difficile che ciò non avvenga se poi forniamo fantastici assist del genere”.

“Sono anni – conclude Cancelleri – che spingiamo per il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia. Potevamo essere i primi a tagliare e, per assurdo, dovremo dire grazie se arriveremo solo ultimi. Per salvaguardare questo insopportabile privilegio dal sapore medievale, che ci costa 18 milioni l’anno, Musumeci e Miccichè rischiano di far pagare ai cittadini un costo enorme. La Legge di stabilità nazionale infatti prevede il taglio del 20 per cento dei trasferimenti statali alle regioni che non ricalcolano i vitalizi e questo 20 per cento per la Sicilia equivarrebbe a circa 70 milioni di euro in meno, con la conseguente e inevitabile riduzione o cancellazione di servizi essenziali per la popolazione”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!