La Sinistra, presentata la candidatura del capolista Corradino Mineo

Presentata la candidatura del capolista Corradino Mineo per ''La Sinistra'': Al centro la Sinistra, l'Europa solidale, la Sicilia.

26/04/2019

Presentata la candidatura del capolista Corradino Mineo per "La Sinistra", circoscrizione Italia insulare - lista sostenuta da Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Sinistra Comune per le elezioni europee del 26 maggio.

"Innanzitutto la Sinistra perchè la rimozione di questa parola ha avuto un ruolo nel dare spazio alla cultura della destra - dice Corradino Mineo - . Poi Europa, perchè può essere la risposta ai nazionalismi che tornano e possono precipitare il continente nel conflitto e persino in una guerra. Per una Europa solidale chiediamo un salario unico europeo, un fondo di solidarietà contro le diseguaglianze e soprattutto un green new deal, l'indispensabile riconversione sostenibile dell'economia. Infine la Sicilia. Oggi è la corruzione politica la vera incubatrice delle mafie. Per noi resta centrale la battaglia contro la barbarie mafiosa"

"La lista della Sinistra con cui ci presentiamo in queste elezioni europee - dichiara Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista - è l'unica che nel parlamento europeo può opporsi alle politiche di Junker e delle destre che finora ci hanno soffocato."

"Una lista che ha avuto la capacità di superare le appartenenze e uscire fuori dal recinto dei partiti che la compongono. Una lista capace di raccontare tante storie e che vede protagoniste le battaglie dei territori" - asserisce Gandolfo Albanese, Segretario Sinistra Italiana Palermo.

"Ci riconosciamo nella candidatura di Corradino Mineo perchè rappresenta per noi l' aspirazionne al confronto fra mondi differenti e all'apertura verso esperienze altre, che da sempre caratterizza Sinistra Comune" - dicono i tre portavoce di SC : Luigi Carollo, Mariangela Di Gangi e Antonella Leto

