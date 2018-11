solidarietà dalla chiesa

La solidarietà dell'Arcivescovo Lorefice e della Comunità diocesana

Pubblicata il: 04/11/2018

La triste e sconvolgente notizia della scomparsa di gran parte della famiglia Giordano travolta a Casteldaccia dalla furia delle acque in piena, ha profondamente rattristato l'Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, il Presbiterio e la Comunità diocesana che si impegnano per una fraterna preghiera di suffragio, di conforto e vicinanza spirituale e umana, anche per quanti hanno sofferto a Vicari e nelle altre zone colpite dalle avversità atmosferiche.

L'Arcivescovo esorta tutti coloro che possono, a prestarsi al sollievo dei fratelli e di quanti in questi momenti hanno bisogno di aiuto.

