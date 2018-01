povertà

La storia di Carmelo e Maria: ''Costretti a dormire in macchina'' ***VIDEO***

Nella Palermo capitale italiana della cultura 2018, tra turismo e grandi eventi, c’è una parte della città che soffre, che arranca.

Pubblicata il: 31/01/2018

I numeri parlano chiaro: più di cinquecento persone dormono in strada, mille famiglie hanno perso la casa nel 2017, quattromila senza fissa dimora trovano alloggi di fortuna, duemila persone sono nella lista d’emergenza abitativa. Numeri che hanno indotto Biagio Conte, il frate missionario di Palermo che aiuta i più bisognosi ospitandoli nella sua struttura “Missione e Carità”, a dormire per tanti giorni in strada, un segnale forte contro l’indifferenza di istituzioni e città.

Ma Palermo soffre anche per l’alta percentuale di disoccupazione e c’è chi non può permettersi una casa come Carmelo e Maria che per mesi hanno vissuto in auto. Guarda l’intervista che palermomania ha realizzato con la coppia palermitana.

