disabilità

La storia di Mimmo, monrealese costretto a rimanere a casa *VIDEO*

Mimmo Zuccarello, monrealese costretto sulla sedia a rotelle costretto a lanciare un appello per uscire da casa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2018 - 09:01:54 Letto 509 volte

Nei giorni scorsi aveva lanciato diversi appelli e oggi ne arriva uno nuovo: Mimmo Zuccarello, monrealese costretto sulla sedia a rotelle, impossibilitato ad uscire di casa se non accompagnato da almeno due o tre persone, vuole e pretende delle risposte. Il motivo?

Quei 50 metri di strada che lo dividono da via Archimede e da piazza Inghilleri a Monreale. Una ripida discesa, pericolosa anche per anziani e bambini. Bastano però due gocce di pioggia per rendere quasi impossibile la cosa.

La moglie che lo assiste giornalmente aveva anche fatto richiesta all’amministrazione per avere il permesso di risolvere il problema a sue spese, ma non ha mai ricevuto risposta.

