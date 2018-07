sportelli multifunzionali

''La strage degli innocenti'', magliette nere e proteste per l'ex sportellista suicida

Manifestazioni silenziose e inequivocabili segni di lutto per onorare il collega morto per disperazione e rivendicare il proprio diritto al lavoro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2018 - 12:04:17 Letto 415 volte

Una maglietta nera per protestare, pacificamente e in silenzio, contro le mancate riassunzioni degli ex impiegati degli sportelli multifunzionali. Le centinaia di disoccupati della formazione e delle partecipate regionali chiedono giustizia, e lo fanno a seguito della morte di Giovanni, collega suicidatosi per disperazione sabato scorso.

La protesta è impazzata su Facebook ed è semplice ma efficace: ogni utente coinvolto sfoggia nell'immagine del profilo una maglietta nera in segno di lutto, "uniforme" ufficiale della protesta, al grido di "Non un suicidio ma un omicidio di Stato". A Palermo, oggi lunedì 9 luglio, oltre alle proteste social partono anche quelle nelle sedi istituzionali. Organizzata una riunione davanti all’assessorato alla Formazione, muniti di fascia nera al braccio, per essere presenti - ma dall'esterno - alla riunione dei sindacati. E poi ancora, martedì 10 luglio alle 9, un sit-in di magliette nere a piazza Indipendenza e una veglia funebre per Giovanni.

"La strage degli innocenti", com'è stata definita dai manifestanti (si allunga infatti a sei casi la scia di suicidi per disoccupazione nel settore), sarà affrontata a viso aperto giovedì 12 luglio: una delegazione composta da Lavoratori liberi ex sportelli multifunzionali, USB e Irriducibili della formazione, farà lo sciopero della fame a Roma davanti al Ministero del Lavoro, con addosso le magliette nere. Ancora una volta per Giovanni, ancora una volta per rivendicare il proprio diritto al lavoro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!