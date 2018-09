Firmato accordo

La svolta per la scuola siciliana, firmato un protocollo fondamentale *VIDEO*

''La scuola deve tornare al centro di un processo educativo importante''. È questo il monito lanciato dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2018 - 14:12:44 Letto 413 volte

Svolta per la scuola siciliana. "La scuola deve tornare al centro di un processo educativo importante". È questo il monito lanciato dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ospite questa mattina a Palermo dell'istituto comprensivo "Giovanni di Falcone" del quartiere Zen.

Firmato accordo contro la dispersione scolastica

Al tavolo con Bussetti anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, per illustrare i contenuti dell'accordo di programma per il potenziamento e il miglioramento del sistema educativo siciliano. Una sperimentazione che coinvolgerà una scuola pilota per provincia, selezionata per l'alto tasso di dispersione scolastica e per un'elevata presenza di alunni in condizioni di svantaggio personale e familiare.

"La scuola è sicuramente uno dei mezzi più importanti per combattere tante situazioni negative che questa terra ha vissuto e noi vogliamo completamente cambiare e rilanciare in questa direzione."

Tra i presenti c'erano anche anche l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, la presidente della fondazione Falcone.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!