La Variante Omicron spaventa il mondo, Oms: ''E' una corsa contro il tempo''

''Non è ancora chiaro se sia più contagiosa e se causi una malattia più grave rispetto alle infezioni con altre varianti'', afferma l'Oms.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2021 - 09:27:48 Letto 449 volte

L'Oms ha affermato che "non è ancora chiaro se sia più contagiosa e se causi una malattia più grave rispetto alle infezioni con altre varianti, inclusa Delta, ma nel pieno della quarta ondata del coronavirus si preferisce agire in fretta. Contro la variante Omicron adesso è una corsa contro il tempo", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aggiungendo: "Gli scienziati hanno bisogno di due o tre settimane per avere un quadro completo sulla qualità delle mutazioni di questa variante", ha affermato, sottolineando la necessità di "guadagnare tempo" e rinnovando l'invito ai cittadini a vaccinarsi, a proteggersi e a mantenere il distanziamento.

