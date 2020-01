La Ztl notturna non partirà più domani, lungo confronto in aula

Ztl notturna

La Ztl notturna non partirą pił domani, lungo confronto in aula

Ribaltone, la Ztl notturna a Palermo non partirą pił domani.

Ribaltone. Dopo un lungo confronto, l'accordo sulla Ztl notturna a Palermo è stato raggiunto anche se a fatica. E in consiglio comunale la maggioranza è approdata forte dell'intesa che prevede lo slittamento dell'avvio del provvedimento a venerdì 31.

Tra le modifiche che riguardano l'adozione della zona a traffico limitato di notte c'è l'applicazione del provvedimento in orari diversi a secondo delle stagioni climatiche e maggiori controlli da parte della Polizia municipale sulla movida, sugli avventori e sugli esercenti.

La Ztl notturna, dunque, non partirà domani e non avrà l'impianto inizialmente pensato che prevedeva l'avvio dalle 22.30 il venerdì e sabato. In sostanza, gli orari avranno una cadenza stagionale: sei mesi tra autunno-inverno con limitazioni alle auto dalle 23 del venerdì fino alle sei del giorno successivo, stessa cosa sabato. Nei sei mesi di primavera-estate, invece, la limitazione partirebbe alle 20.

