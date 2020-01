droga

Laboratorio di droga a conduzione familiare a Brancaccio: tre arresti

La Polizia di Stato scova oltre due chilogrammi di marijuana ed un laboratorio della droga a conduzione familiare in un magazzino di Brancaccio.

Pubblicata il: 09/01/2020

La Polizia di Stato, nell'ambito di mirate attività investigative volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nel capoluogo, ha tratto in arresto, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanza stupefacente e di furto aggravato continuato, Barresi Gaspare, palermitano, classe 1988, pregiudicato, in atto affidato in prova al servizio sociale e due sue congiunte. Al termine delle operazioni i tre sono stati associati alla casa Circondariale "Lorusso".

Gli stessi, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, che si sono avvalsi anche dell’ausilio del cane antidroga della Questura “Ulla”, sono stati trovati in possesso di kg 2,2 circa di marijuana, gia essiccata e parzialmente distinta in dosi per 251 confezioni, custodita all'interno di due distinti appartamenti di vicolo Caracausi, abitati dai due nuclei familiari e comunicanti tra di loro tramite un magazzino adibito a laboratorio per il confezionamento di stupefacente, il cui accesso era occultato da un armadio. Negli stessi ambienti sono stati rinvenuti anche attrezzi atti al confezionamento dello stupefacente, quali bilancini di precisione, guanti in lattice, coltelli e bustine.

Nella stessa circostanza sono stati sequestrati 3 telefoni cellulari e Ia somma contante di euro 5.550 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attivita di spaccio.

In appendice alla perquisizione, personale Enel ed Amap ha constatato presso le due abitazioni un allaccio abusivo alle pubbliche reti, elettrica ed idrica, motivo per il quale ai tre è stato contestato anche il reato di furto aggravato e continuato.

Fonte: Polizia di Stato

