L'accordo c'è: ecco la formazione completa della Giunta

Raggiunto l'accordo: la giunta c'è e l'ufficialità potrebbe arrivare domani.

Raggiunto l’accordo: la Giunta c’è e l’ufficialità potrebbe arrivare domani. Gli accordi sono stati chiusi a tarda ora e adesso manca solo l’imprimatur del Presidente della Regione che, però, ha già espresso il proprio gradinamento per gli assessori indicati e dunque non dovrebbero esserci problemi.

Dunque, secondo alcune indiscrezioni, la formazione della Giunta di governo è completa. Dopo il vertice di ieri di Forza Italia che ha eletto Milazzo presidente del gruppo e in attesa dell’incontro dell’intera coalizione nel corso del quale Musumeci dovrà mettere il suo imprimatur, ecco la formazione della prima giunta: Gaetano Armao (Economia), Roberto Lagalla (Formazione) e Vittorio Sgarbi (Beni Culturali). A questi dovrebbero aggiungersi tre e non più quattro assessori di Forza Italia: Marco Falcone, capogruppo azzurro all’Ars nell’ultima legislatura va all’Agricoltura; di Bernadette Grasso alla Funzione Pubblica e Autonomia Locali; Edy Bandiera al Tursimo. Due assessori in quota Udc, Mimmo Turano e una donna ancora da confermare, uno in quota Fratelli d’Italia, Sandro Pappalardo destinato a Energia e Rifiuti, uno per Diventerà Bellissima, Ruggero Razza alla sanità, uno in quota Cantiere popolare, Totò Cordaro al Territorio e Ambiente e un per MpA ovvero Mariella Ippolito.

La presentazione ufficiale dovrebbe essere domani, o al massimo giovedì.

