L'acqua di Scillato imbottigliata e venduta: l'idea dell'Amap

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2018 - 10:51:11 Letto 320 volte

L’acqua delle sorgenti di Scillato potrebbe essere imbottigliata e venduta con il marchio del Comune di Palermo e dell’Amap. I cittadini potrebbero comprare le bottiglie della sorgente madonita gestita dalla società partecipata, che non fa mistero della possibilità di creare uno stabilimento per imbottigliare e commercializzare una parte delle acque minerali e naturali. È questa la nuova idea dell’Amap.

“Da sempre — dice la presidente dell’Amap Maria Prestigiacomo — il nostro statuto contempla questa possibilità, che secondo noi, con un investimento molto limitato, potrebbe diventare un veicolo di promozione di un’acqua pregiatissima e una fonte di ricavi da reinvestire nella manutenzione ordinaria delle reti idriche e delle fognature”. Una soluzione che l’Amap ha già studiato da qualche anno, con un progetto di massima, menzionato anche nel piano industriale pluriennale 2016-2018. “Si tratterebbe di un’attività non prevalente e la legge ce lo consente — dice ancora Prestigiacomo, che ieri ha difeso questa opportunità in Consiglio comunale, dove si è discusso della revisione degli statuti delle società partecipate. Noi immaginiamo un’acqua diversa da quella potabilizzata, un’acqua di qualità imbottigliata nel vetro che porti in giro un marchio che richiama la società e il Comune di Palermo”.

Ma l’idea dell’Amap non è piaciuta né a gruppi della maggioranza come Sinistra Comune, che ha presentato un emendamento per modificare lo statuto, né alle opposizioni. “Le aziende che forniscono servizi pubblici non possono perseguire la logica del profitto — dice la consigliera di Sinistra Comune Barbara Evola — l’acqua deve essere pubblica e la sua commercializzazione non rientra fra gli obiettivi previsti dallo statuto. È una questione politica. Inoltre, una recente direttiva europea fa riferimento espresso all’introduzione di misure per limitare l’uso di bottiglie nella distribuzione”.

Contrari anche i “Coraggiosi” di Fabrizio Ferrandelli che annunciano battaglia a Sala delle Lapidi. “Milioni di italiani — dice Ferrandelli — con un referendum hanno difeso l’acqua pubblica e non consentiremo di certo che nell’area metropolitana di Palermo si deroghi alla democrazia. Nessuna società può avere autonomia gestionale e decisionale”. Un’accusa che l’Amap rimanda al mittente: “Se domani avviassimo questo piano — dice ancora Maria Prestigiacomo — l’acqua resterebbe sempre pubblica e il ricavato sarebbe investito nell’unica azienda pubblica siciliana della fornitura idrica. La legge tra l’altro ci consente di destinare l’80 per cento delle nostre attività agli enti pubblici proprietari e il resto ad altre attività, come il progetto per il trattamento del percolato ad Acqua dei Corsari dove a breve partirà la gara d’appalto”.

