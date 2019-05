furto

Ladri frantumano vetrina boutique a Palermo e rubano vestiti

Nella notte è stata sfondata la vetrina della boutique ''Giglio In''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 10:55:10 Letto 427 volte

Nella notte è stata sfondata la vetrina della boutique "Giglio In", di via Alfonso Borrelli, a Palermo. I ladri, fuggiti alla vista dei vigilanti della Ksm, sono comunque riusciti a portare via i vestiti. Indagano i carabinieri.

Un altro colpo era stato subito dallo stesso negozio tre mesi fa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!