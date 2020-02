Ladro acrobata svaligia due appartamenti a Palermo e poi si dà alla fuga cadendo su una tenda

ladro d'appartamento

Ladro acrobata svaligia due appartamenti a Palermo e poi si dÓ alla fuga cadendo su una tenda

Ladro acrobata era riuscito a ripulire due appartamenti in una palazzina e poi si dÓ alla fuga.

Pubblicata il: 17/02/2020

Ladro acrobata nel centro di Palermo. Un giovane era riuscito a ripulire due appartamenti in una palazzina in ristrutturazione nella centrale via Mazzini, a Palermo. Sabato attorno a mezzogiorno gli inquilini dei palazzi vicini hanno visto un giovane entrare e uscire dagli appartamenti dopo essersi arrampicato dai ponteggi installati nel prospetto.

I residenti hanno chiamato la polizia, le volanti hanno circondato la zona. Il ladro, avvertendo in lontananza le sirene, ha lasciato due trolley pieni di oggetti preziosi, materiale informatico e dispositivi elettronici sull'impalcatura. E' salito sul tetto e si è lanciato, finendo sulla tenda del ristorante Haiku, in via Ricasoli. Poi è fuggito, molto probabilmente a bordo di una macchina. Gli agenti lo stanno cercando.

