Lagalla: "Vi spiego come sarą la nuova formazione" *VIDEO*

La Formazione siciliana ci riprova e spera di voltare definitivamente pagina dopo anni bui e turbolenti.

A comunicare i termini del nuovo bando e le regole del settore, nel corso di una conferenza stampa, è stato l’assessore a Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla. “Esiste una legge 24/76 mai abrogata e un accreditamento che misura la capacità organizzativa degli enti che chiedono di partecipare all’offerta formativa. Abbiamo scelto la strada dello sportello ed eliminato i parametri di discrezionalità nel finanziamento dei corsi. Non esistono corsi inutili per definizione. La nostra preoccupazione è quella di raccordare il tempo della formazione con quello del lavoro. Uno dei prossimi passaggi saranno concordati direttamente in azienda. Abbiamo una quota riservata ai detenuti, una risposta alle esigenze di recupero speciale dopo l’espiazione della pena e una tutela provinciale che vuole garantire le azioni formative incardinate su tutto il territorio nazionale”.

Nel video l’intervista all’assessore Lagalla.

