Coronavirus

L'allarme di Federfarma: ''Finite le mascherine da 50 cent''

Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, le mascherine chirurgiche sono già finite.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2020 - 16:08:49 Letto 402 volte

"Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite". Così Cossolo, presidente di Federfarma.

"In altre grandi città come Milano e Torino non sono state ancora consegnate e c'è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti - prosegue - sono disponibii alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché fossero nella disponibiltà delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo", denuncia Cossolo.

