naufragio

Lampedusa altro naufragio, altri morti

Disperazione e ansia a Lampedusa dopo il naufragio di ieri, per una imbarcazione con pił di 150 migranti a bordo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2019 - 17:33:23 Letto 368 volte

Disperazione e ansia a Lampedusa dopo il naufragio di ieri a circa un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli da parte di un’imbarcazione con più di 150 migranti a bordo. Continuano senza sosta infatti le ricerche dei dispersi e questa mattina sono stati rinvenuti già due cadaveri. Si tratta di una donna e di un’altra persona di cui al momento non è stato possibile l’identificazione, visto lo stato in cui si trova il corpo.Le motovedette della Guardia Costiera hanno perlustrato le coste dell'isola per tutta la notte. I 149 migranti tratti in salvo, tra i quali 13 donne e 3 bambini, hanno riferito che sul barcone vi erano altre venti persone che risultano disperse. Il naufragio è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, a circa un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli. La barca, che non aveva richiesto aiuto né segnalato la sua posizione alla Guardia Costiera, si è capovolta a causa del mare in tempesta. Nelle ricerche, ostacolate dal maltempo, sono attualmente impiegati due motovedette e un aereo della Guardia Costiera, una nave e un elicottero della Marina Militare, una motovedetta e un pattugliatore della Guardia di Finanza.

Intanto buone notizie per i migranti a bordo della Ocean Viking, alla ong che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 200 migranti, è stato assegnato il porto di Messina per lo sbarco. La nave arriverà intorno alle 14,30.

