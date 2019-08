turista precipita

Lampedusa, turista precipita dal costone: si temeva una frana

Si temeva un cedimento del costone, in realtà un escursionista si è arrampicato.

Si temeva un cedimento del costone dopo l'allarme lanciato dal turista al telefono. In realtà un escursionista che si è arrampicato sul costone che sovrasta la spiaggia di Tabaccara, vicino isola dei conigli a Lampedusa è caduto trascinando con sè alcune pietre e procurandosi alcune ferite lievi. Le chiamate ai numeri di emergenza soprattutto quella dell'uomo rimasto aggrappato al costone impaurito avevano fatto temere un evento molto più grave.

L'uomo è stato aiutato a scendere dal costone roccioso dove si era arrampicato per lo spavento, dopo la caduta di pietre e terriccio, dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa. Era salito sulla scogliera direttamente dal mare, in quella zona con il fondale basso, per scattare delle fotografie. La notizia, ingigantita, ha creato panico tra i tanti bagnanti che si trovavano nella zona della Tabaccara e sulla vicina spiaggia dell'isola dei Conigli, strapiena in questa stagione. Per questo si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l'intervento di guardia costiera, vigili del fuoco e ambulanze. Anche il sindaco Totò Martello ha raggiunto la zona in barca.

