Lanciano cocaina dallo scooter prima del posto di blocco: due arresti

Due palermitani hanno tentato di liberarsi di una busta di cocaina gettandola dal veicolo in movimento: due arresti.

Pubblicata il: 10/10/2019

Ieri pomeriggio, durante un posto di controllo in via Messina Marine, i carabinieri motociclisti di Palermo, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, Salvatore Salerno 60enne e Onofrio Catalano 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria.

I militari dell’Arma, hanno intimato l’alt ai due che erano a bordo di un Piaggio Beverly, i quali, poco prima di fermarsi per il controllo, hanno tentato di liberarsi di una busta gettandola dal veicolo in movimento.

Tale gesto non passava inosservato agli operatori che hanno prima identificato Onofrio Catalano e Salvatore Salerno rispettivamente conduttore e passeggero del mezzo, e poi hanno recuperato la busta al cui interno hanno rinvenuto cocaina per un peso complessivo di poco più di 200 grammi, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 200mila euro.

Salerno è stato trovato in possesso di 240 euro e i militari della compagnia di Bagheria, durante la perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Catalano aveva con se al momento del controllo 1230 euro ed altri 4300 sono stati trovati all’interno della sua abitazione.

Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

I due sono stati tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale “Lorusso”, in attesa di udienza di convalida.

