Lanciano la droga dal balcone, arrestati

I due hanno riconosciuto i militari dell'Arma ed hanno provato a disfarsene lanciandola dal balcone

Pubblicata il: 13/02/2018 - 09:37:43

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Monreale hanno tratto in arresto Paolo Correnti e Salvatore Riina, rispettivamente di 28 e 23 anni. Per i due l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. In particolare, al momento della perquisizione i due hanno riconosciuto i militari dell’Arma ed hanno messo tutta la sostanza stupefacente in busta, unitamente al bilancino e al materiale per il confezionamento ed hanno provato a disfarsene lanciandola dal balcone, ma, purtroppo per loro, i Carabinieri avevano cinturato l’intero edificio ed hanno immediatamente recuperato la busta al cui interno sono stati trovati 33 grammi di cocaina, 362 grammi di hashish in 4 panetti e 80 grammi di marijuana.



L’Autorità Giudiziaria ha disposto che Correnti e Riina fossero sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa della convalida al G.I.P.. in quella sede il Giudice ha convalidato gli arresti e confermato per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

