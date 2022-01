figli omosessuali

L'appello di Papa Francesco ai genitori: ''Non condannate i figli gay''

Il Papa lancia un appello ai genitori affinché non condannino i figli omosessuali.

26/01/2022

Il Papa lancia un appello ai genitori affinché non condannino i figli omosessuali. All'udienza generale Bergoglio rinvolge un pensiero particolare alle coppie che devono affrontare i problemi dei figli. "Come gestire questo: bisogna accompagnarli e non nascondersi in atteggiamento condannatorio", ribadisce.

Il Pontefice poi spiega che non può salutare i fedeli poiché "ho un problema alla gamba destra, è infiammato un legamento del ginocchio, un problema che capita ai vecchi".

Fonte: TGCOM24

