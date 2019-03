Bellolampo

L'Assessore Catania in visita al TMB di Bellolampo: pronto il compost per distribuirlo ai cittadini

La visita scaturisce dalla volontÓ del neo assessore di conoscere tutte le problematiche nonchŔ le opportunitÓ che l'impiantistica di Bellolampo pu˛ offrire a servizio di tutta l'area metropolitana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2019 - 21:25:54 Letto 403 volte

Stamattina l’assessore all’ambiente Giusto Catania ha visitato la discarica di Belllolampo assieme all’Amministratore Unico Giuseppe Norata. La visita scaturisce dalla volontà del neo assessore di conoscere tutte le problematiche nonchè le opportunità che l’impiantistica di Bellolampo può offrire a servizio di tutta l’area metropolitana.

“Bisogna sfatare su Bellolampo - dichiara l’Assessore Catania - le falsità che in discarica viene conferito di tutto, anche le frazioni differenziate da parte dei cittadini. Oramai Bellolampo è un polo industriale che serve la comunità in sicurezza e che opera per la tutela ambientale. Già da settembre Rap - continua l’assessore - ha attivato la linea compost e l’unica frazione differenziata che va nell’impianto è la frazione organica dei rifiuti provenienti dall’area del porta a porta cittadino. Questo ha ridotto i tempi e i costi di trasporto che precedentemente ricadevano sulla Rap prima dell’apertura della linea compost di Bellolampo”.

“Siamo in attesa della corretta iscrizione presso il ministero delle politiche agricole quali produttori di compost di qualità idoneo anche per l’agricoltura biologica - aggiunge l’Amministratore Unico Giuseppe Norata – . La prima produzione sarà disponibile presso il Centro Comunale di Raccolta assieme alle compostiere che saranno consegnate, da parte della Palermo SRR Area Metropolitana, in comodato d’uso gratuito, per chi ne facesse richiesta”.

Rap ricorda che presso il CCR oltre alle compostiere, per questo mese, nell’ambito dell’evento organizzato da Comieco in tutta Italia, denominato “Il Mese del riciclo di carta e cartone”, sono in distribuzione gratuita i sacchi di materiale cellulosico riciclato per la raccolta della carta. L’Azienda, inoltre, sempre per il Mese di Marzo ha aderito alla manifestazione nazionale “Riciclo aperto” aprendo l’impianto del CCR alle scuole e a tutti i cittadini con visite guidate ad hoc.

Gli sforzi della Rap per incrementare la RD hanno il duplice obbiettivo di ridurre i rifiuti da smaltire presso la discarica e migliorare la qualità dello stesso presso le piattaforme di filiera del CONAI dove vengono conferiti i rifiuti differenziati di Palermo.

Le piattaforme convenzionate sono: la “Sirein” di Palermo per la carta e il cartone, l’“Ecorek” di Termini Imerese (plastica), La “Sarco” di Marsala ( vetro) , la “Seap” di Favara (ingombranti) , “Rekogest” di Termini Imerese ( RAEE); l’organico presso il TMB di Bellolampo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!