L'Assessore Catania incontra i vertici Amat: piano di risanamento entro metà aprile

L'Assessore Catania incontra i vertici Amat: piano di risanamento entro metā aprile

Il Piano di risanamento dell'Amat č stato al centro della riunione di lavoro tra l'Assessore alla Mobilitā Giusto Catania e l'amministratore unico dell'azienda di trasporto pubblico Michele Cimino.

Il Piano di risanamento dell’Amat è stato al centro della riunione di lavoro tra l’Assessore alla Mobilità Giusto Catania, l’amministratore unico dell’azienda di trasporto pubblico Michele Cimino, il collegio sindacale e i dirigenti dell’azienda. Il documento potrebbe trovare la sua stesura definitiva entro la prima quindicina di aprile. Nell’incontro con l’assessore, è stata definita una road map che determinerà, oltre al piano di risanamento, il piano industriale e quello del fabbisogno di personale.

“Stiamo costruendo il futuro dell’Amat - ha detto l’assessore - Andiamo avanti con convinzione, per rilanciare il trasporto pubblico su gomma e su ferro, così come la mobilità dolce. Ci sono tutti i presupposti per portare a casa un buon lavoro e dare continuità ed equilibrio alla società”.

La scorsa settimana, alcuni dei punti principali del Piano sono stati discussi con i sette sindacati di categoria presenti in Amat.

“Ho chiesto all’assessore Catania di essere presente al prossimo incontro con tutte le sigle sindacali di categoria - ha detto Cimino - per discutere il nuovo corso dell’azienda. L’Amat è un’azienda sana. Il piano di rilancio conterrà tutti gli elementi per dare continuità alla missione aziendale”.

Di seguito la nota del capogruppo del Movimento 5 Stelle di Palermo, Concetta Amalla su Amat:

“Il presidente dell'Amat Michele Cimino, incontrando il neo assessore alla Mobilità, Giusto Catania, ha definito la sua un'azienda ‘sana’. Forse qualcuno ha la memoria corta, dato che la relazione del 4° trimestre 2018, parlava di costi esosi per la gestione del faraonico tram e di servizi inadeguati per gli utenti dei bus. In particolare il documento evidenziava una perdita d'esercizio pari a 1.180.183 euro e incassi sovrastimati derivanti dalla Ztl. E che dire dei ritardi nella presentazione del piano industriale? E delle mansioni non pertinenti assegnate ad alcuni lavoratori? Il M5S vigilerà affinché i diritti dei dipendenti siano sempre rispettati e i servizi ai cittadini siano finalmente consoni alle loro esigenze”.

(Nella foto, da sinistra: Andrea Litro, Giusto Catania, Maria Teresa Mannina, Michele Cimino, Sebastiano Torcivia, Enrico Piazza, Carmelo Quattrocchi)

