L'attacco di Orlando: ''Nessuno della mia giunta siederà con Samonà''

L'attacco di Orlando: ''Nessuno della mia giunta siederā con Samonā''

Orlando: ''Non ho mai condiviso la decisione del governo su Samonā. Nessun rappresentante della mia giunta si siederā mai ad un tavolo dove ci sarā lui''.

Nel giorno della presentazione del neo assessore alle Culture del Comune di Palermo e nel pieno dei festeggiamenti della patrona Santa Rosalia, ecco che scoppia la polemica su alcune scelte del governo regionale. E ad innescarla è proprio una domanda posta dai giornalisti a Mario Zito, assessore comunale, sul rapporto che avrà con il suo omologo regionale, Alberto Samonà.

Zito ha risposto che lavorerà con le istituzioni come ha sempre fatto con la massima sinergia e tranquillità per il bene della città. "Se ci saranno divergenze con Samonà non è perchè si tratta di Samonà - ha precisato - ma le divergenze le si possono avere con tutti, anche con lo stesso sindaco Orlando che mi ha nominato".

La scelta di affidare l'assessorato ai beni culturali della Regione Siciliana ha acceso, però, gli animi del sindaco Leoluca Orlando che è intervenuto, prendendo la parola, e precisando che non ha mai condiviso la decisione del governo e che per lui il "referente è solo Musumeci. Nessun rappresentante della mia giunta si siederà mai ad un tavolo dove ci sarà Samonà, così come mai, comunque, ci siamo seduti ai tavoli durante le conferenze regionali. Se vogliono noi interveniamo, prendiamo il microfono e parliamo, ma non ci sediamo alla presentazione di eventi strettamente regionali". Il sindaco ha poi fatto espressamente riferimento a "Sole Luna Doc Film Festival", il festival internazionale di documentari che ha avuto il suo esordio nel 2006 a Palermo ed è giunto nel 2020 alla sua quindicesima edizione.

