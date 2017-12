boldrini

Laura Boldrini annuncia la sua candidatura con ''Liberi e uguali''

''Dall'inizio della mia esperienza istituzionale abbiamo fatto tanta strada insieme...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2017

"Dall'inizio della mia esperienza istituzionale abbiamo fatto tanta strada insieme. È stato bello e mi ha dato forza sentirvi al mio fianco nelle battaglie per un futuro in cui stare bene tutti e tutte. Nessuno escluso. Adesso è arrivato il momento di scegliere lungo quale strada proseguire il cammino. La legislatura sta finendo, ma non finirà il mio impegno". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, su Facebook, ha annunciato alla convention #StoConLaura la sua discesa in campo con "Liberi e uguali", il nuovo soggetto politico guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso. Movimenti a sinistra, lo stesso giorno in cui anche Massimo D'Alema che si è detto pronto a candidarsi nella stessa lista.

Una scelta, spiega la presidente della Camera, anche per le donne: "Siamo il 51 per cento della popolazione, dobbiamo esigere rispetto, siamo la maggioranza. Andiamo avanti insieme, non deleghiamo a nessuno il compito di farci largo". E ancora: "Feminism è parola dell'anno negli Usa: quando lo sarà anche in Italia?".

La Boldrini richiama la parola "coerenza" e ricorda di avere "seguito con attenzione il tentativo di Giuliano Pisapia di ricostruire un centrosinistra in discontinuità con le politiche che avevano allontanato i consensi. Ma questa discontinuità che ci doveva essere, non c'è stata". "Dunque - aggiunge - ne abbiamo dovuto prendere atto e abbiamo il dovere oggi di fare tutto per evitare un'ulteriore crescita dell'astensionismo, del disamore dell'elettorato progressista. Sono convinta che la formazione "Liberi e uguali", nel mio caso "Libere e uguali", abbia la potenzialità di riuscire in questo obiettivo. Concludo a sinistra una legislatura che per me a sinistra era iniziata e sono certa che sarà una forza aperta, inclusiva e di governo".

