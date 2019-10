autonomia differenziata

L'Autonomia differenziata per maggiori poteri alle Regioni

Autonomia differenziata, ne parliamo con Rosario Ognibene, dirigente scolastico che è stato segretario regionale dirigenti scuola.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 30/10/2019

Il tema del riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si è imposto al centro del dibattito politico a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017. In seguito altre sette regioni, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania, hanno avviato il percorso. Tre regioni, Puglia, Calabria, Basilicata, hanno assunto iniziative preliminari. Soltanto l’Abruzzo e il Molise non hanno intrapreso iniziative formali.

Secondo l’articolo 116, ad oggi mai attuato, le Regioni possono richiedere di detenere una particolare autonomia in base a principi e materie definiti in Costituzione, ma in questo periodo storico così travagliato qualsiasi innovazione in senso regionalista non può prescindere dall’essere pensata in funzione dell’Europa e salvaguardata dalle dinamiche della globalizzazione. Bisogna inevitabilmente porsi il problema europeo di come governare lo sviluppo e l’inclusione sociale, di come garantire un’equa distribuzione del reddito, una nuova distribuzione delle risorse, una stabile cooperazione politica ed economica, nonché di come rinvigorire la partecipazione democratica e la qualità della politica.

L’obiettivo dell’intesa firmata dalle tre regioni suddette è quello di rafforzare economicamente le istituzioni, al fine di renderle autonome, attraverso il trasferimento del cosiddetto “federalismo fiscale” dallo Stato alle regioni, in maniera costituzionale (secondo le procedure dello art. 116 e secondo le prescrizioni riportate dagli artt. 117 e 119 del Titolo V riformato). Da qui la cosiddetta “autonomia differenziata” attraverso l’attribuzione di maggiori poteri alle regioni anche in materia di gestione del sistema d’istruzione, andando a toccare alcuni delicati aspetti della società e della politica. Ne parliamo con Rosario Ognibene, dirigente scolastico che è stato segretario regionale dirigenti scuola, al quale chiediamo:

Su quali materie può essere richiesta l’Autonomia Differenziata?

L’autonomia differenziata può essere richiesta su tre materie attualmente di potestà legislativa esclusiva dello Stato: la giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali. A queste si aggiungano altre ventitre materie attualmente normate dalla legislazione concorrente.Passando dalla legislazione concorrente a quella esclusiva le regionipossono legiferare e delinearne la disciplina nel dettaglio, ma non avendo esperienza sulla rivisitazione dell’art. 116 la questione diventa molto delicatain quanto risulta difficile trovare l’accordo politico sulle modalità del percorso, non essendoci mai stato un dibattito articolato e partecipato con la società civile e le organizzazioni partitiche che avrebbe potuto portare alla costituzione di una regìa unitaria e qualificata del processo. Non sono neanche mai stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti fondamentali di cittadinanza,né si è mai discusso su come trasferire le funzioni dallo Stato alle regioni senza creare uno sbilancio nell’erogazione dei servizi essenziali differenziati per regioni e senza compromettere la coesione complessiva dello Stato.

Nel campo dell’istruzione e del sistema formativo cosa comporterebbe l’applicazione di tale autonomia?

Nel campo dell’istruzione si chiede di attribuire alla competenza regionaleaspetti regolamentari ed organizzativi riguardanti il personale docente ed amministrativo della scuola. La tal cosa andrebbe a creare una sicura disuniformità su tutto il territorio nazionale nel rispettare e salvaguardare gli equilibri del diritto all’istruzione come diritto universale che fino ad oggi hanno garantito la coesione del Paese. Dell’istruzione si chiedeanche la competenza degli aspetti salarialial fine di creare contratti di lavoro regionali, le cosiddette “gabbie salariali”, che non sarebbero mai accettati dai Sindacati, né dai docenti, a qualsiasi ruolo essi appartengano e in qualsiasi regione operino, che si vedrebbero graduati in una remunerazione,già considerata bassa, che non è equiparata a quella europea e che non riconosce al loro ruolo una giustizia salariale.

L’autonomia differenziata porterebbe a regionalizzare l’intero sistema formativo, tramite una differenziazione gestionale tra regioni più ricche e quelle più povere, creando un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio. Ciò porterebbe al reclutamento differenziato del personale, docente e non, a sistemi di valutazione disuguali delle istituzioni scolastiche,a percorsi educativi e di formazione diversificati. Verrebbero, quindi, meno i principi supremi della Costituzione e i valori inderogabili e non negoziabili contenuti nella prima parte della Carta costituzionale che impegnano lo Stato ad assicurare pari livello di formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione alle aree territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizione di svantaggio economico e sociale. Si andrebbero a disattendere gli artt. 3,33 e 34 della Costituzione che sono a fondamento del principio di uguaglianza e della libertà di insegnamento.

Venendo meno l’unità culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca diverrebbe problematico garantire l’uguaglianza di opportunità alle nuove generazioni nell’accesso alla cultura, all’istruzione e alla formazione sino ai suoi più alti livelli. Di fattolo Stato perderebbe la funzione democratica di garante dell’unità nazionale, della solidarietà e della perequazione tra le diverse aree del Paese in un settore come la scuola che non è un semplice servizio, ma una funzione costituzionale primaria da garantire a tutti i cittadini italiani, quali che siano le regioni in cui risiedono, il loro reddito, la loro identità culturale e religiosa. La scuola della Repubblica, preposta a rimuovere ogni ostacolo economico e sociale, è a carico della fiscalità generale nazionale perché esprime e soddisfa l’interesse generale. Un Paese che voglia innalzare il proprio livello d’istruzione generale anziché separare deve unificare i percorsi didattici soprattutto nella scuola dell’obbligo, dove l’offerta formativa dev’essere incrementata, attraverso maggiori finanziamenti, soprattutto in quei territori delle città del sud dove è necessario garantire l’istruzione fino ai livelli più alti.

Perché regionalismo e non federalismo?

Di fronte al pericolo di disunire il Paese sarebbe più correttonon lasciarsi tentare dal federalismo ed affidarsi al regionalismo e alle particolari forme di autonomia, in quanto il regionalismo è il modo di essere dell’attuale modello di Repubblica parlamentare dettato dalla Costituzione. Il federalismo, invece, è fuori dai principi costituzionali. Quest’ultimo, anziché costruire una convivenza solidale, farebbe prevalere i rapporti di forza economica e politica, trascurando i veri bisogni dei cittadini e dimenticando che lo stare insieme va costruito ad iniziare dalla condivisione dei beni e dalla ripartizione dei doveri e dei diritti individuali e collettivi. Il modello costituzionale è quello della “autonomia partecipata e solidale” che possa consentire il trasferimento delle funzioni e dei poteri dello Stato alle Regioni e da queste alle province, città metropolitane e comuni secondo lo spirito della riforma del Titolo V, esplicitato all’art. 114 laddove sancisce che la “Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” ed ispirato ai principi di solidarietà tra i territori e tra i cittadini, alla sussidiarietà tra i livelli istituzionali, alla coesione e unità nazionale.

Dal punto di vista politico e del bilancio dello Stato potrebbe avere conseguenze negative?

Nel Titolo V si riconosce allo Stato centrale la competenza esclusiva a definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale (art.117 lettera m); si prevede la possibilità del Governo centrale di subentrare ove e necessario alle Regioni e agli enti locali per tutelare l’unità giuridica ed economica e l’accesso ai livelli essenziali dei diritti civili e sociali (art. 120 sui poteri sostitutivi); si delinea un modello di federalismo fiscale che prevede per le Regioni tributi propri, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, fondi di perequazioni per i territori con minori capacità fiscale per abitante, risorse aggiuntive e interventi speciali per i territori del Mezzogiorno (art. 119).

Secondo lei, l’autonomia differenziata renderebbe problematica la gestione del bilancio dello Stato?

A nulla valgono le rassicurazioni delle tre regioni richiedenti che la riforma non avrebbe in termini finanziari niente di più di quello che oggi spende lo Stato per i servizi trasferiti. Sulla base della riduzione del cosiddetto “residuo fiscale”, cioè la differenza fra gettito fiscale complessivo dei contribuenti di una regione e la restituzione allo Stato in termine di spesa per i servizi pubblici, perché significherebbe ridurre le entrate e aumentare il debito pubblico. Non solo ma significherebbe ancorare i costi alla capacità fiscale di ogni territorio e quindi porterebbe a creare più servizi di qualità laddove la popolazione lavorativa più numerosa ha un prelievo fiscale più consistente, mentre si avrebbero meno servizi e di poca qualità laddove la mancanza di lavoro e la disoccupazione non permette un buon gettito fiscale. Sarebbe, quindi, inevitabile l’aumento del divario tra nord ricco e sud povero, tra i settori più abbienti e quelli meno abbienti della società e potrebbe portare alla frammentazione il corpo dello Stato creando regioni centraliste con gli stessi poteri dello Stato che si configurerebbe come Stato federalista piuttosto che regionalista.

Se questo si vuole allora è meglio pensare alla costruzione di un nuovo modello di Repubblica e di democrazia.

