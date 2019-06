reddito di cittadinanza

Lavorano in nero e percepiscono il reddito di cittadinanza, 26 casi in un mese e mezzo in Sicilia

In Sicilia 26 furbetti del reddito di cittadinanza, una decina nella sola provincia di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2019 - 09:28:33 Letto 360 volte

In un mese e mezzo beccati in Sicilia 26 furbetti del reddito di cittadinanza, una decina nella sola provincia di Palermo. Sono i numeri forniti dal comandante del Nucleo Ispettorato del lavoro, il tenente colonnello Pierluigi Buonomo.

Gli illeciti scoperti tra i lavoratori in nero. "In questi ultimi mesi durante gli ultimi accessi ispettivi in cantieri edili, attività commerciali, attività di ristorazione ogni qualvolta abbiamo individuato lavoratori in nero abbiamo fatto controlli incrociati con la piattaforma Inps per verificare se queste persone avessero fatto richiesta del reddito di cittadinanza. Nei casi in cui la persona che lavorava in nero aveva fatto richiesta o aveva già percepito il reddito di cittadinanza abbiamo richiesto al Caf la documentazione della sua domanda attestante dichiarazioni mendaci che è stata trasmessa all'autorità giudiziaria e sono così scattate le denunce".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!