tentato suicidio

Lavoratore precario minaccia di lanciarsi da Palazzo dei Normanni, tratto in salvo

Un lavoratore precario della Sas ha tentato di buttarsi da Palazzo dei Normanni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2018 - 18:56:04 Letto 338 volte

Un lavoratore precario della Sas, la partecipata regionale Servizio ausiliari per la Sicilia, ha tentato di buttarsi da Palazzo dei Normanni. È successo oggi, mentre l’uomo insieme a una delegazione dei suoi colleghi partecipava a un’audizione in commissione Bilancio. A quel punto l’uomo si sarebbe sporto e avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto.

Alcuni dipendenti dell’Ars lo hanno afferrato per un braccio e lo hanno tratto in salvo. Prima dell’arrivo delle volanti di polizia e dei soccorritori del 118, il lavoratore, che rischia insieme ai suoi 43 colleghi il licenziamento, è stato ascoltato dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, che lo ha portato in una stanza al secondo piano per ascoltare le sue ragioni.

Lo stesso Miccichè ha incontrato il governatore Nello Musumeci e alcuni assessori con i quali è stato "concordato di predisporre - si legge in una nota - un emendamento da inserire, se è possibile anche oggi, nel collegato alla Finanziaria e che preveda il mantenimento del rapporto di lavoro in essere di questi precari, in attesa del pronunciamento definitivo della sentenza della Cassazione, da sottoporre alla valutazione del Parlamento".

