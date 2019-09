Lavoratori Asu

Lavoratori Asu: Ale Ugl Sicilia, per la stabilizzazione non servono risorse in più

''Per la stabilizzazione dei 5.000 Asu non servono risorse in più, ma la storicizzazione della spesa'', dicono i segretari regionali dell'Ale Ugl Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2019 - 15:35:19 Letto 366 volte

“Per la stabilizzazione dei 5.000 Asu non servono risorse in più, ma la storicizzazione della spesa. Approvare il provvedimento per le forze politiche all’Ars, quindi, è solo una questione di volontà. Invitiamo i lavoratori gli amministratori locali e i dirigenti degli enti utilizzatori a fare pressione sul governo regionale e sulla deputazione”. Lo dicono i segretari regionali dell’Ale Ugl Sicilia Vito Sardo e Mario Mingrino.

“A partire da domani – aggiungono – manifesteremo la rabbia dei lavoratori nei confronti del governo regionale, nella persona dell'assessore Scavone, per lo stato a cui sono costretti per mera volontà politica. Ribadiremo che siamo pronti ad attivare tutte le iniziative di protesta - concludono Sardo e Mingrino - dallo sciopero alle manifestazioni ai sit-in, per raggiungere l’obiettivo. Da più di 20 anni gli Asu svolgono mansioni fondamentali per l’erogazione ai cittadini di servizi pubblici essenziali, in cambio di indennità che non superano i 600 euro mensili. Una condizione che non siamo più disposti a tollerare”.

