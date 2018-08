questione asu

Lavoratori Asu, presentato disegno legge per gli ''abbandonati''. I sindacati apprezzano

Forza Italia porta la questione in parlamento proponendo ai lavoratori la possibilità di uscire dal bacino Asu con un'indennità, e ai datori di lavoro un contributo garantito per nuove assunzioni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2018 - 10:12:39 Letto 433 volte

Si aggiunge un nuovo capitolo alla questione degli oltre 5000 lavoratori Asu siciliani, perennemente incerta e motivo di scontri politici. All'Ars è stato presentato un disegno di legge "che coniuga diverse esigenze, a cominciare da quella che garantisce al lavoratore precario un traghettamento verso la pensione", come dichiara parlamentare di Forza Italia Tommaso Calderone, uno dei primi firmatari.

"È inoltre previsto un contributo interessante per i lavoratori che non hanno più particolare interesse alla stabilizzazione - continua Calderone insieme alle colleghe Eleonora Lo Curto e Rossana Cannata -, garantendo alla Regione una notevole economia di spesa, con la garanzia di un contributo fino al 2038, come già fatto per altre categorie e come richiesto da molti Enti utilizzatori". "Con tale normativa inoltre - continua il deputato - i datori di lavoro assicureranno l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, anche parziali non inferiori a 18 ore settimanali, con un compenso netto non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile. Il percorso non sarà breve e sarà complicato, ma c'è fiducia e volontà per garantire un futuro a coloro i quali vivono una difficile condizione lavorativa".

"Ho seguito con molta attenzione la vicenda Asu - afferma Rossana Cannata - partecipando ai tavoli tecnici tenutisi a maggio scorso assieme all’assessore al Lavoro Mariella Ippolito, per intraprendere un percorso volto a tutelare questa categoria di lavoratori, indispensabili per le funzioni che svolgono in diversi Enti". Cannata, che è anche vice presidente della Commissione Antimafia, sottolinea l'elasticità della proposta depositata in Assemblea, "grazie alla quale si prevede la possibilità per i lavoratori che non ambiscono più alla stabilizzazione di optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, a fronte di una indennità interessante, garantendo alla Regione una notevole economia di spesa". La parlamentare forzista fa inoltre riferimento a un altro aspetto del disegno presentato: un contributo garantito fino al 2038 ai datori di lavoro che assicurano l’occupazione con contratti a tempo indeterminato, anche parziali, non inferiori a 18 ore settimanali e con un compenso netto non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.

I sindacati hanno apprezzato quanto fatto da Forza Italia all'Ars, considerando il disegno di legge un'espressione concreta delle loro volontà: “Un testo che va incontro alle nostre richieste e a quelle degli altri sindacati che hanno firmato la proposta da noi già presentata all’Assessorato al lavoro”, dicono Vito Sardo e Mario Mingrino del Csa Dipartimento Asu Sicilia. “Il ddl – aggiungono – ha il merito di parlamentarizzare la vertenza dando una risposta concreta a tutti i 5000 Asu interessati. Dopo quasi 20 anni di lavoro in enti pubblici e privati ci aspettiamo che le istituzioni diano finalmente attuazione al loro diritto alla stabilizzazione più volte sancito in diverse leggi regionali. Ci aspettiamo che l’Assemblea lo calendarizzi al più presto per risolvere finalmente la questione in modo definitivo”. La questione non è ancora chiusa, ma per gli "abbandonati" del lavoro siciliano potrebbe arrivare qualcosa di diverso dalla solita, vecchia musica.

