Lavoratori Fortè in bilico, corteo di protesta

Natale amaro per gli oltre 500 lavoratori Fortè, continua lo sciopero dei dipendenti in tutta la Sicilia.

Un Natale amaro per gli oltre 500 lavoratori Fortè e per le loro famiglie. Continua, infatti, anche durante le festività, lo sciopero dei dipendenti in tutta la Sicilia. E oggi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno indetto, una manifestazione a sostegno della vertenza.

“Un 2019 amaro per questi lavoratori per lo più monoreddito che, giorno dopo giorno, temono sempre più di non poter sostentare i bisogni quotidiani delle loro famiglie - dichiara Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia - ecco perché abbiamo organizzato, per la data di oggi, un corteo che partirà da Piazza Alberigo Gentili per raggiungere, a fianco dei lavoratori, il punto vendita di via Generale Di Maria dove è organizzato il sit-in“.

