Lavoratori in nero e false sedi a Milano, scoperta a Palermo evasione fiscale da 13 milioni di euro

Un imprenditore aveva ideato un sistema per evadere il fisco attraverso la creazione di più società di call center, ma è stato scoperto. Sequestrati beni e registri della contabilità in nero

04/06/2018

Ai finanzieri di Palermo sono serviti due anni e mezzo di indagini per portare alla luce un’ingente evasione fiscale, contributiva e previdenziale perpetrata attraverso la gestione di quattro società nel campo dei call center.

Un imprenditore cinquantenne di origine padovana ma residente a Palermo aveva ideato un sistema di frode al fisco, basato sulla creazione di più società operanti nel settore. Sedi dichiarate a Milano, di fatto inesistenti: le aziende operavano nel capoluogo siciliano, così da rendere più difficili i controlli. Le società, erano attive in via Ugo La Malfa, in va Paisiello e in via Principe di Paternò, e in questi anni di illeciti si sono avvalse di un considerevole numero di lavoratori in nero, non dichiarando quindi un consistente volume di ricavi.

Il blitz all’interno dei locali ha consentito di recuperare la documentazione relativa ai dipendenti irregolari, e una serie di appunti in cui venivano annotati i ricavi in nero. Oltre alla documentazione cartacea sequestrati anche computer, cd-rom e pen drive.

L’esame di quanto trovato nelle sedi delle società ha permesso alle Fiamme gialle palermitane, al termine delle verifiche e dei controlli effettuati, di accertare che circa 13 milioni di euro sono stati sottratti alla tassazione, causando un danno in termini di imposte non pagate pari a circa 4 milioni di euro; inoltre, è stato appurato l'impiego di circa 800 persone assunte irregolarmente.

L’imprenditore è stato denunciato alla procura di Palermo per frode fiscale e gli sono state imputate sanzioni amministrative per circa 14 milioni di euro per violazioni in materia di legislazione sociale e del lavoro. Inoltre, al temine dell’operazione l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di tutti i beni riconducibili all'imprenditore, per i circa 4 milioni di euro corrispondenti alle imposte evase.

"Questa operazione", avvisa la Guardia di Finanza, "ha posto in luce la pericolosità dei fenomeni dell’evasione fiscale e del lavoro nero, che accrescono il carico fiscale per coloro che rispettano le regole e alterano il corretto funzionamento del mercato del lavoro".

