Lavoratori part-time del Comune di Palermo, sindacati convocati in Prefettura: ''Subito aumento ore nel piano di riequilibrio''

Al termine della convocazione, richiesta ieri, i sindacati hanno revocato il sit-in previsto per questo pomeriggio a piazza Pretoria.

Pubblicata il: 11/01/2022

Si è tenuto questa mattina in Prefettura un incontro con le organizzazioni sindacali sulla vertenza dei lavoratori part-time del Comune di Palermo; al termine della convocazione, richiesta ieri, i sindacati hanno revocato il sit-in previsto per questo pomeriggio a piazza Pretoria.

“Ringraziamo la Prefettura per averci convocato in meno di 24 ore e per l’attenzione nei confronti di una vertenza così importante", dicono Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Mario Basile e Margherita Amiri (Cisl Fp), Ilioneo Martinez e Salvatore Sampino (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal).

"L’aumento delle ore dei lavoratori part-time e la stabilizzazione di 103 precari Asu non sono più rinviabili: il personale è ridotto all’osso, siamo al dissesto funzionale e a pagarne le conseguenze sono i cittadini che non ricevono i servizi a cui avrebbero diritto. Abbiamo accolto l’invito a rinviare il sit-in previsto per questo pomeriggio anche per l’emergenza pandemica in atto, ma ribadiamo la nostra richiesta di inserire da subito i necessari correttivi nel piano di riequilibrio senza rinviarli alle calende greche. La Prefettura ha assicurato il suo impegno nell’affrontare una vertenza su cui aggiorneremo i lavoratori nel corso di un'assemblea telematica che si terrà giovedì alle 17.30, non ci fermeremo finché non avremo risposte chiare e certe”.

