Lavoratori Poste Italiane, Fratelli d'Italia: ''Sicilia penalizzata da accordi scellerati''

''Fratelli d'Italia condivide le richieste contenute nella lettera aperta del Comitato #FullTimeSubito per i lavoratori postali e assicura il proprio supporto a tutte le iniziative volte alla loro stabilizzazione''.

Pubblicata il: 10/11/2018 - 19:59:02

“Fratelli d’Italia condivide le richieste contenute nella lettera aperta del Comitato #FullTimeSubito per i lavoratori postali e assicura il proprio supporto a tutte le iniziative volte alla loro stabilizzazione”: ad affermarlo sono i parlamentari nazionali Carolina Varchi, Ella Bucalo e Raffaele Stancanelli, in merito alla vicenda che vede coinvolti centinaia di siciliani in servizio, anche nel Centro e Nord Italia.

Nella lettera indirizzata ai deputati eletti in Sicilia, i lavoratori ed ex lavoratori di Poste Italiane S.p.a., da mesi in stato di agitazione, chiedono il blocco delle assunzioni di nuovi precari e giovani laureati dal mercato esterno con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle risorse già in servizio, la revisione al rialzo dei numeri delle conversioni in full – time, delle stabilizzazioni e della mobilità in ingresso riservati alla Sicilia, oltre alla redistribuzione verso le regioni del Sud Italia delle proposte di conversione in full – time rifiutate in questi mesi dalle unità in servizio tra le regioni del Centro e del Nord.

“I lavoratori – dichiarano i parlamentari di FdI – stanno conducendo una battaglia di dignità e giustizia, che coinvolge duemila famiglie siciliane che, da circa due anni, sperimentano una condizione di precarietà e insicurezza e vivono nell’incertezza, private della possibilità di programmare un futuro”.

Sono state soltanto trentotto, infatti, le conversioni in full time a fronte di ottocento lavoratori con contratto part time.

“Basta con le discriminazioni Nord- Sud - affermano i parlamentari – ora occorre intensificare il confronto con la dirigenza nazionale di Poste Italiane per individuare soluzioni rapide e condivise: chiederemo anche noi un’audizione urgente in Commissione dell’A.D. di Poste, dei sindacati e di una rappresentanza del comitato di lavoratori #FullTimeSubito”.

