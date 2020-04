cassa integrazione

Lavoratori Rap in cassa integrazione, M5S: ''Interrompere procedura considerata la cronica carenza di personale''

''Rap interrompa procedure di Trattamento integrazione salariale - Cassa Integrazione'', dichiara Antonino Randazzo, presidente del Gruppo consiliare M5S.

22/04/2020

"Nel corso dell'incontro avuto con la IV Commissione consiliare, il Direttore della RAP Roberto Li Causi ci ha informati del fatto che l'azienda ha già attivato le procedure per la la Cassa integrazione per circa 60 lavoratori, di cui molti provenienti dal settore manutenzione strade e marciapiedi.Considerata la cronica carenza di personale di cui soffre la RAP (con la richiesta di nuovo personale da Reset), chiediamo all'azienda di interrompere le procedure avviate e quelle in fase di avvio, anche considerato che a maggio con l’avvio della fase 2 alcune restrizioni potrebbero cessare e quindi dare avvio ad un progressivo ripristino di tutte le attività della partecipata". Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare M5S, Antonino Randazzo.

