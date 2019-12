sequestro

Lavori abusivi, sequestrato vecchio rudere a Sant'Agata alla Guilla

La Polizia Municipale ha sequestrato un immobile sito nella zona di Sant'Agata alla Guilla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2019 - 12:06:44 Letto 339 volte

La Polizia Municipale ha sequestrato un immobile sito in Cortile Colomba, nella zona di Sant’Agata alla Guilla.

Gli agenti del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico hanno accertato la presenza di lavori non autorizzati in un rudere ricadente in zona di rischio sismico II e sequestrato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'intero immobile.

I lavori edili abusivi, effettuati senza il nulla osta del Genio Civile, consistono nella ristrutturazione di un vecchio rudere con sopraelevazione dello stesso di circa 70-80 cm e nella realizzazione di una copertura a tetto spiovente in legno con un soppalco interno.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!