ponte corleone

Lavori al Ponte Corleone, Palermo paralizzata. Chinnici al sindaco: ''Aumentare il personale''

Viabilità cittadina bloccata fin dalle prime ore del cantiere, automobilisti palermitani fermi in code interminabili

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2018 - 10:30:14 Letto 402 volte

I cittadini di Palermo hanno già capito l'antifona: i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione del Ponte Corleone saranno una bella grana. Il cantiere sul ponte della circonvallazione è previsto fino al prossimo 14 luglio, ma il traffico cittadino è andato in tilt già nelle prime ore di attività degli operai.

Dal versante del Porto alle zone più vicine al Ponte Corleone, la città si è quasi del tutto paralizzata. "I lavori al Ponte Corleone stanno creando disagi non indifferenti agli automobilisti palermitani, rimasti intrappolati per ore in auto", ribadisce Dario Chinnici, capogruppo Pd al Comune di Palermo. D'altro canto i lavori al ponte si sono resi necessari per ragioni di sicurezza, e non possono nemmeno essere svolti di notte.

Quindi Chinnici propone quella che sembra l'unica soluzione concreta, rivolgendosi al sindaco Leoluca Orlando e al Comune di Palermo: "Chiediamo all'amministrazione comunale di far aumentare il numero degli operai nel cantiere e di potenziare la presenza dei vigili urbani - dichiara Chinnici - oltre ad accelerare sul bando per il raddoppio del ponte, già finanziato con 17 milioni dal Patto per Palermo".

