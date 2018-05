tram

Urbanisti, progettisti, architetti e docenti universitari si sono ritrovati oggi in piazza Politeama, davanti al cantiere della nuova stazione del tram, per protestare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2018 - 11:29:20 Letto 343 volte

Urbanisti, progettisti, architetti e docenti universitari si sono ritrovati oggi in piazza Politeama, uno dei luoghi più simbolici di Palermo, davanti al cantiere della nuova stazione del tram, per protestare e denunciare le criticità del piano di mobilità che comprende le nuove linee del tram e la realizzazione di un anello ferroviario.

Grande è l’impatto delle grandi opere infrastrutturali che, a giudizio degli urbanisti riuniti nel comitato “Quale progetto per Palermo?”, stanno creando un “massacro” del verde urbano e dello spazio pubblico. I ritardi dei lavori, le inchieste della magistratura, i ricorsi e tanti contenziosi contribuiscono a rendere pesante l’impatto sulle strutture urbane e sulle attività commerciali. “Tanti locali – sostengono i promotori della giornata di denuncia – sono stati chiusi. Il commercio è in ginocchio”. Il caso più emblematico è quello di piazza Politeama che verrà sventrata per fare posto a una stazione progettata, secondo gli urbanisti e i professionisti di “Bene collettivo”, solo sulla scorta di esigenze tecniche. “Si tratta di un progetto inconcepibile, privo di una pianificazione della mobilità sostenibile e senza qualità”, dice Fabio Alfano coordinatore del comitato.

I progetti rivelerebbero un’assenza di pianificazione e di programmazione condivisa e una “carenza di cultura urbanistica, architettonica, ambientale”. Critiche vengono rivolte anche agli “abbattimenti selvaggi” di alberi. “E’ assolutamente necessario – dicono gli urbanisti – rivedere tutti i progetti e introdurre nuovi criteri di programmazione”.

